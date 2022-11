El crudo testimonio de Selena Gomez: “Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí”

Selena Gomez se sinceró recientemente sobre lo oscura que se volvió su vida en sus 20 años, mientras se prepara para estrenar su documental de Apple TV+ My Mind & Me, una mirada honesta a su viaje de salud mental.

“Empezaba con la depresión, luego pasaba al aislamiento”, dijo Selena a Rolling Stone. “Luego simplemente era yo la que no podía moverse de mi cama. No quería que nadie me hablara”.

Sus amigos le llevaban comida, pero ninguno sabía lo que realmente estaba pasando. “A veces eran semanas las que pasaba en la cama”, explicó Selena, “hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”.

Y aunque la actriz de Only Murders in the Building no intentó suicidarse, dijo que pasó años contemplándolo. Como compartió, “pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí”.

El estereotipo de “chica Disney”

En su nueva entrevista, Selena también compartió su lucha por desprenderse de su imagen de Disney y vivir la realidad que imaginaba para sí misma. Cuando cumplió 25 años, la cantante estaba molesta por no estar cerca de casarse.

“Fue tan estúpido, pero realmente pensé que mi mundo se había acabado”, dijo. “Nunca encajé en un grupo genial de chicas que fueran famosas. Mi única amiga en la industria es realmente Taylor [Swift], así que recuerdo haber sentido que no pertenecía. Sentía la presencia de todos los que me rodeaban viviendo vidas plenas. Tenía esta posición, y era realmente feliz, pero… ¿lo era? ¿Estas cosas materialistas me hacen feliz? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”.

Hoy en día, Selena está orgullosa del trabajo que ha realizado para convertir su salud mental en una prioridad. Tras ingresar en cuatro centros de tratamiento diferentes y recibir un diagnóstico de bipolaridad, está dispuesta a compartir su historia con la esperanza de ayudar a los demás.

“Sé que tiene un gran mensaje, pero ¿soy la persona adecuada para sacarlo a la luz?” se pregunta Selena Gomez. “No lo sé. Quería que alguien dijera: ‘Selena, esto es demasiado intenso’. Pero todo el mundo decía: ‘Estoy muy conmovida'”.

Ante cualquier problema de salud mental, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal SaludableMente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.

También hay distintas organizaciones de prevención y posvención del suicidio como la Fundación Todo Mejora, Sol para la confianza, Fundación Míranos, Fundación Efecto Mariposa, Fundación Katy Summer, la organización Vincular, la Clínica de Duelo, el Centro de Atención Psicológica, Así Canta el Amaranto y la Fundación José Ignacio.