“No puedo detenegme”: todo lo que dejó el capítulo 392 del manga de Hunter x Hunter

Tras casi cuatro años, el pasado lunes 24 de octubre volvió a publicarse un capítulo del manga de Hunter x Hunter, una de las historias más esperadas por los fanáticos.

La historia continúa con la travesía de Kurapika y otros cazadores rumbo al Continente Oscuro, donde confluirán diversos personajes y poderes, y que este lunes dejó a los seguidores con la boca abierta por un esperado regreso.

Spoilers (del manga y del anime).

El capítulo 392 inicia, tal cual como terminó la anterior entrega, con Hinrigh tras el ataque de los asesinos de Morena, mientras que Lynck y Zakuro siguen en búsqueda del antiguo miembro del Genei Ryodan, Hisoka.

Tras consultar a diversas personas, estos logran dar con el usuario de la Goma Bungee, quien vuelve a aparecer en la historia tras casi 6 años.

Esto porque la última aparición de Hisoka fue en el capítulo 356, lanzado en junio de 2016, episodio en el que se concluye el mini arco de la pelea entre este con Kuroro, y donde termina asesinando a Kortopi y Shalnark, ambos miembros de las arañas.

En tanto, los representantes del Genei Ryodan presentes en el barco también vuelven a aparecer, con Nobunaga, Feitan y Phinks, y donde se alistan para entrar en combate.

Diversas teorías comenzaron a surgir respecto a qué está sucediendo en el barco y todo lo que viene para Kurapika, lo cual deberá ser respondido en los próximos capítulos de Hunter x Hunter, que seguirán siendo publicados los días lunes.

New Hunter X Hunter manga has me thinking about Hisoka pic.twitter.com/xVIhctopJY

— Trxps✯ (@trxpsn) October 30, 2022