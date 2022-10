A días de su retorno: filtran portada a color de nuevo capítulo del manga de Hunter x Hunter

Solo quedan días para que los fanáticos de Hunter x Hunter puedan volver a disfrutar de la historia que, desde hace cuatro años, se encuentra en pausa.

El tan ansiado capítulo 391 del manga ya tiene fecha de publicación, y a días de que este salga, una filtración sorprendió a los seguidores.

Esto porque se viralizó mediante redes sociales lo que sería la portada a color de nuevo capítulo del manga de Cazador X.

En esta se puede ver a Gon junto a Yusuke Urameshi, protagonista de Yu Yu Hakusho, historia también creada por Yoshihiro Togashi.

Según indicaron desde Japón, la serie que narra las aventuras de Gon, Killua, Leorio y Kurapica volverá con nuevos capítulos a contar del próximo lunes 24 de octubre.

La historia del manga quedó en el viaje que cazadores realizan al Continente Oscuro, además de las intrigas propias del imperio de Kakin, en el cual está involucrado Kurapika, y donde ya se especula con la aparición de diversos personajes.

