Fiesta aniversario de Radio Concierto: We Are The Grand se presentará en MERCATA

La banda nacional de rock, We Are The Grand, se presentará en la fiesta aniversario de Radio Concierto: MERCATA.

Se trata de una ocasión sin precedentes que se celebrará en el bohemio Paseo San Damián de Las Condes, el 25 y 26 de noviembre próximo.

En la celebración del aniversario de Radio Concierto: MERCATA, también estará Electrodomésticos, un grupo nacional de rocl experimental y techno.

Los asistentes también disfrutarán de DJ set de Melania Wonder y DJ set de grandes canciones de Radio Concierto a cargo de DJ Fader.

¿Qué es MERCATA?

MERCATA es la fiesta exclusiva con la que Radio Concierto celebrará 50 años de grandes canciones, organizada junto a Bocas Morada.

Según apunta Radio Concierto en su web, “es una feria, un mercado, una cata, una fiesta, todo a la vez. Porque en MERCATA no solo se celebra el 50 aniversario de Radio Concierto. También se presentarán bandas power como We Are The Grand, Electrodomésticos y DJ’s nacionales e internacionales amenizarán la fiesta”.

Además, estarán presente los rostros de los programas emblemáticos de Radio Concierto. Los locutores compartirán con los asistentes quienes además presenciarán las transmisiones en vivo que la radio hará desde el lugar. Jorge Zabaleta, Pato Bauerle, Pamela Le Roy, Lorena Boch, Trinidad Barros, Bárbara Alcántara, estarán compartiendo y transmitiendo en vivo.

¿Qué habrá en la fiesta?

Las entradas están a la venta a través de la web oficial de Punto Ticket. Para adquirir las tuyas, pulsa en este enlace.

¿Dónde comprar las entradas para MERCATA?

Quienes vayan a la fiesta tendrán podrán desgustar los mejores vinos, cervezas y destilados. Con la compra de su entrada tendrán derecho a una hermosa copa de cristal conmemorativa con el logo de Radio Concierto para que la guardes en tu colección personal.

Son un total de 15 degustaciones de exclusivos viñedos, cervecerías y destilerías de diferentes regiones de Chile.

Además, tendrán a disposición finos picoteos y deliciosos pinchos, tapas, aperitivos y gastronomía en pequeños formatos, para maridar los exquisitos licores.