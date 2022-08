“Tenemos un Hulk en el Apruebo”: el guiño de Mark Ruffalo al Plebiscito deja ola de reacciones en redes sociales

Sorpresa generaron los dichos del actor y estrella de Hollywood, Mark Ruffalo, respecto al proceso Constituyente, el Plebiscito del 4 de septiembre, y su admiración al enfoque climático que presenta el proyecto de carta fundamental.

Esto porque a través de su cuenta de Twitter, el artista citó un hilo de dicha red social en el que explicaban los factores positivos en materia de medioambiente contenido en el nuevo texto, a lo que Ruffalo escribió “todos los ojos y esperanza en Chile”.

All eyes and hope on Chile. https://t.co/IBcCgkAbfd

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 25, 2022