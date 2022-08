Jon Moxley derrotó en un squash a CM Punk y se convirtió en el campeón indiscutido de AEW

Emoción, sorpresa y decepción. Diversas fueron las reacciones a la lucha registrada durante la noche del miércoles en el programa Dynamite de All Elite Wrestling (AEW), luego de que Jon Moxley se convirtiera en el campeón indiscutido de la compañía.

Esto porque el exmiembro de “The Shield” se llevó una rápida victoria ante CM Punk, a quien derrotó en menos de cinco segundos, en una lucha a la que se le denomina squash.

Si bien muchos esperaban una buena construcción de la historia en el ring, así como también una especial coronación de Moxley, esto no sucedió, lo que dejó un sabor dulce y agraz en los fanáticos.

¿Hay alguien que realmente defienda lo que acabamos de ver en #AEW? Digo, más vale que CM Punk realmente tenga lastimados o rotos unos 17 huesos del pie, porque sí esto fue decisión creativa, es de lo más estúpido que hemos visto en años. Indefendible. -SL #AEWDynamite pic.twitter.com/0IAk3VLdQ9 — Spot Fest 🎙️ (@Spot_Fest) August 25, 2022

Jon Moxley derrota a CM Punk fácilmente para coronarse el Campeón Mundial Peso Completo Unificado de AEW. ¿Qué pasó aquí? pic.twitter.com/bGFhJsKlI7 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) August 25, 2022

UNDISPUTED CHAMP 🏆 Jon Moxley defeats CM Punk to become Undisputed @AEW World Champion pic.twitter.com/r4PkICkW5E — B/R Wrestling (@BRWrestling) August 25, 2022

Sin embargo, nada empañó la victoria de Jon Moxley, quien se convirtió en el campeón indiscutido de AEW

First words from the UNDISPUTED #AEW World Champion, Jon Moxley! Tune in NOW to #AEWDynamite LIVE on TBS pic.twitter.com/2UA73kAMux — All Elite Wrestling (@AEW) August 25, 2022

¿Lesión falsa de CM Punk?

Desde hace un tiempo se maneja la información de una cruda lesión que afecta a CM Punk, específicamente en uno de sus pies, por lo que se rumoraba que perdería el campeonato para someterse a una operación.

No obstante, Sean Ross Sapp, de Fightful Select, sostuvo que “The Best in the World” no se encontraría lesionado, y que la lucha por la revancha se realizaría durante el PPV All Out 2022, el que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, lo cual sería toda una estrategia por parte de Tony Khan para atraer mayor audiencia.

¿Qué es un squash?

El término squash hace referencia a un tipo de lucha en el que un solo luchador domina el combate y el otro se deja ganar en muy poco tiempo.