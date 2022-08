Se nota el trabajo de Triple H: Johnny Gargano regresa a WWE durante el último episodio de Raw

Aires de cambios. Tras la abrupta salida y posterior retiro de Vince McMahon, los ánimos y el ambiente en WWE se nota distinto ante la llegada de Triple H al máximo puesto de la compañía.

Por ello, y tras su ascenso, se generaron varios cambios visibles y palpables, como por ejemplo las historias que cada semana contaban ya sea en Raw o SmackDown, como también el retorno de importantes superestrellas que habían abandonado la empresa previamente.

En este contexto, durante la noche del pasado lunes en el programa Raw hizo su regreso, y para sorpresa de muchos, el excampeón de NXT Johnny Gargano, quien atacó a Austin Theory en medio de una ovación del público en el evento.

JOHNNY GARGANO IS BACK!!!!!!!!!@JohnnyGargano has arrived on #WWERaw. pic.twitter.com/KmPs8c3OTG

— WWE (@WWE) August 23, 2022