En el último episodio de su programa Sin Editar, Pamela Díaz invitó a Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. La modelo recurrió a los dos para hacer una remodelación en su casa, y especialmente, en la pieza de su pequeña hija Pascuala, de cinco años. Todo con la finalidad de recuperar su dormitorio para sí sola y así también volver a tener más intimidad.

“Desde hace tres años… No, desde que nació la guagua, que duermo con la Pascu“, contó la Fiera al comienzo de su conversación con los dos expertos en decoración. Y cuando uno de ellos le preguntó sobre cómo la hacía para tener relaciones sexuales en su habitación, ella simplemente respondió: “En la cama no, no se puede”.

Luego Pamela pasó a detallar el problema que tiene con su hija. “Duermo con la Pascu, entonces nadie se puede quedar a dormir en esa habitación si no es la Pascu. No puedo intimar. Y aparte de eso, duermo con las costillas para la embarrada, como cualquier mamá que duerme todavía con su hija. También tengo un tema que a mí me cuesta dejarla“, explicó.

Y aunque lo que más quiere la modelo es recuperar su intimidad, también admite que cuando logre recuperar su habitación, extrañará mucho a su hija. “Quiero dormir sola, aunque igual la voy a echar de menos“, afirmó.

“No he hecho el amor hace mucho tiempo”

Fue entonces cuando fueron a hablar sobre la decoración del dormitorio de Pascuala, un momento en el que los decoradores también aprovecharon de convencer a la Fiera de remodelar su habitación, con la finalidad de ganar un nuevo impulso en su vida amorosa. “¿Qué va a pasar después de eso? ¿Te imaginas? Quedo embarazada“, dijo ella.

Más adelante, Pamela Díaz confesó necesitar tener un espacio para ella sola. “Por favor, necesito sacarla de mi habitación. Necesito estar tranquila, sola. No ven que tengo ya una cara como de destruida (…) No he hecho el amor hace mucho tiempo. Porque en esa habitación no se puede hacer el amor, porque están los niños“, declaró.

El recuerdo de Jean Philippe Cretton

En el último, muchos periodistas especializados en farándula, han dado por hecho el quiebre en la relación entre Pamela Díaz y el animador de Podemos Hablar. Así lo afirmó Manu González en Zona de Estrellas, mientras que otros expertos del mundo del espectáculo, como Daniel Fuenzalida y Daniel Rojas de Me Late, han afirmado que el romance entre los animadores está en stand by.

Fue entonces, en este contexto, que cuando los decoradores acompañaron a la Fiera para ver los cambios que harán en su dormitorio, que vieron un cuadro con un collage de fotos de ella con Jean Philippe Cretton. “Ese me lo regalaron y lo guardé ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé“, expresó la cantante, antes de pasar a otro tema.