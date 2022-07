Twenty One Pilots homenajeó a Stranger Things con potente remix de Heathens

Sin duda la cuarta temporada de Stranger Things ha dado que hablar en términos musicales. Desde el posicionamiento de liderazgo a nivel mundial que le otorgó a Running Up That Hill de Kate Bush, hasta la referencia a Master of Puppets de Metallica alabada por la misma banda, la serie de los hermanos Duffer sigue dando que hablar.

Esta vez, fueron los norteamericanos Twenty One Pilots quienes hicieron una referencia a la producción, nada más ni nada menos que realizando un remix con una de sus más aclamadas canciones, Heathens, lo que de forma inmediata encendió al público.

En concreto, el dúo conformado por el cantante Tyler Joseph y el baterista Josh Dun, se encontraba realizando una performance en el festival de música Electric Casle en Rumania, momento en el que mezclaron su icónico tema de 2016 con el soundtrack creado por Kyle Dixon y Michael Stein.

A través de su cuenta de Youtube, los músicos publicaron el video del momento, en el que se puede ver la euforia de los asistentes, mientras en las pantallas aparecen escenas de Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo ), Eddie (Joseph Quinn) y, por supuesto, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

“La música tiene el poder de salvar a todos”, dice la pantalla detrás del vocalista y de Dun, todo escrito en la caracterísitica tipografía roja de la serie.

Revisa el momento a continuación: