Dwayne Johnson comentó sobre el debut de su hija en la WWE: “Estoy muy orgulloso de ella”

Desde el año 2019, en el que apareció junto a Becky Lynch atacando a Baron Corbin, que Dwayne Johnson, más conocido como The Rock (o La Roca), no se presenta en la WWE. Sin embargo, el actor estadounidense no se retiró de la empresa que lo vio triunfar, sin dejar su heredera. Simone Johnson, la hija del exluchador, tuvo hace poco hace poco su debut en NXT.

La primogénita de La Roca se subió al ring por primera vez en un show en vivo de la empresa, bajo el nombre de Ava Raine. Y de esa manera, la joven luchadora se convirtió así en la cuarta generación de su familia en hacerse presente en el negocio del que hasta hace poco Vince McHahon era presidente y CEO.

En su debut en un show en vivo en Florida, la hija de Dwayne Johnson realizó un segmento para la marca NXT, donde se le tiende a dar oportunidad de aparecer en televisión a las jóvenes promesas. La luchadora profesional hizo una promo en la que mostró parte del talento con el micrófono con el que brilló su padre tiempo atrás.

Qué dice La Roca de su hija

Y recientemente, The Rock fue consultado acerca del debut de su hija en una entrevista en Jimmy Kimmel Live. En la ocasión, el exluchador samoano expresó la felicidad que siente por su heredera, además de elogiar su carácter y nombre sobre el ring.

“Sí, estoy muy orgulloso de ella. Simone Johnson, mi hija mayor, debutó en WWE para la marca de desarrollo, WWE NXT. Lo hizo muy bien: salió con un micrófono y realizó una promo. Tienes que tener aplomo cuando sales al público. Ella tiene un nombre genial de lucha libre. Es Ave Raine“, concluyó orgulloso el ganador de diez campeonatos mundiales.

Recordemos también, que de manera más lejana, también son parientes del actor luchadores como Roman Reigns, Rikishi, The Usos (hijos del anterior) y el difunto Umaga.