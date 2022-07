En el último episodio de Podemos hablar, Paul Vásquez reflotó la polémica que protagonizó en el Aeropuerto de Santiago. En conversación con Jean Philippe Cretton, el humorista además también le dedicó palabras a quienes hablaron mal de él. Y en específico, se refirió a Adriana Barrientos, quien previamente había afirmado que lo vio una vez en mal estado.

Días antes, en Zona de Estrellas, la “Leona” aseguró: “Al ‘Flaco’ le gusta instalarse en el aeropuerto. Botella completa de whisky. Fuma, mezcla y apaga tele. Un día lo vi. Se acurrucó y de repente veo todo el pantalón mojado“. Un comentario, que como era de esperarse, provocó la molestia del comediante.

Fue así como en el programa nocturno de Chilevisión, que el “Flaco” habló sobre los dichos de varios “detractores”, como los llama él, previo a referirse a lo que dijo Adriana Barrientos.

“Yo no soy una monedita de oro que le caigo bien a todos. Nadie es una monedita de oro. Pero sí tengo detractores. Sobre todo estos tipos que viven detrás de un celular, donde les gustan las masacres. Eso detractores que viven destruyendo, por ejemplo en un programa del mismo ambiente televisivo”, señaló el humorista.

Su molestia con la “Leona”

Posteriormente, comentó los dichos que emitió la exbailarina de Morandé con Compañía en contra suya. “Esta señorita Barrientos diciendo que ella ‘me conoce’, que ‘somos amigos íntimos’. Yo nunca. Y que hablan con tanta propiedad, con tanta autoridad, que me conocen, cuando yo, desde 1996, a las fiestas que yo fui de la farándula son nulas“, declaró Paul Vásquez.

Y después prosiguió con su crítica a la modelo. “Nadie me puede decir ‘el otro día te vimos con tal personaje de la televisión’, o que me involucro en el ambiente. ¿Esa potestad quién se las dio? Para hablar, para decir ‘yo lo conozco, yo lo he visto meado todo ahí, curao’. ¿Quién le da esa autoridad?”, replicó.

Antes de dar por cerrado, el “Flaco” dio su último descargo al respecto. “Hablan con tanta seguridad, como si me conocieran, cuando soy un chico de barrio“, remató.