“Pues ‘rechazo’ tu propuesta”: la respuesta de Yuri tras idea que dieron sobre la nueva Constitución

Yuri se encuentra feliz en The Voice Chile, donde es una de las integrantes del jurado. El programa de talentos de Chilevisión goza de alta sintonía y constantemente da que hablar en las redes sociales. Sin embargo, este espacio musical al parecer no está ajeno a la contingencia del debate sobre la nueva Constitución.

Y es que en las redes sociales, el usuario @lelelx de Twitter, sugirió que: “Deberían suspender por una semanas todos esos shows televisivos tipo The Voice e informar masivamente a la ciudadanía sobre la nueva Constitución“. Una idea que la cantante mexicana alcanzó a leer y que no le gustó.

La integrante del jurado del programa de talentos se mostró contraria a la idea, de una manera que pareciera entregar subliminalmente su apoyo a una de las opciones ante el plebiscito de salida. “Pues ‘rechazo’ tu propuesta. ¿Qué haría yo? ¿Me devuelvo a México?“, le comentó al usuario, previo ser criticada por otros internautas.

Yuri y su noche de pelea twittera

Después de responder al usuario que propuso la idea de suspender programas de televisión para informar más sobre la constitución, aparecieron otros más a cuestionarla. Varios a los que la cantante mexicana le dedicó su tiempo para responderles sus tweets.

“Váyase a la chucha si quiere, esto es entre chilenos, el circo es para nosotros“, le escribió @guerreroasep, otro internauta tras su tweet anterior. Un comentario al que Yuri contestó con ironía. “Si el circo es de usted, ¿entonces es usted un payaso?“, twitteó la artista mexicana.

Luego una usuaria se refirió a la posición política de la cantante. “No sé porqué no me sorprendería de que Yuri sea facha, pero como no es chilena ni radica en Chile, poco importa su opinión política“, afirmó @bycarolinapaz, a la que otros internautas le informaron que el marido de Yuri es chileno. “¿Que es un facha?“, le respondió simplemente la artista mexicana.

La duda anterior de Yuri fue contestada por @diegoandfresvv, quien le explicó que le dicen así porque tiene una tendencia política de derecha. Finalmente, la integrante del jurado de The Voice Chile, concluyó: “Bueno, yo soy cantante y pertenezco a los escenarios… Zapatero a tus zapatos ¡y políticos al congreso!“.

Pues “rechazo” tu propuesta… que haría yo?… me devuelvo a Mexico?… ❤️ https://t.co/ZO3SUWSelD — Yuri (@OficialYuri) July 18, 2022

Si el circo es de uds?… entonces es ud un payaso? https://t.co/Wvs5r4r2QW — Yuri (@OficialYuri) July 18, 2022