En la noche del 4 de julio, Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, fue detenido tras ser responsabilizado de enfrentarse a un trabajador de Latam y a un funcionario de la PDI en las dependencias del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El comediante fue acusado de cometer desórdenes y agresiones mientras se encontraba bajo estado de ebriedad.

Tiempo después, en la mañana del miércoles 6 de julio, el humorista dio su versión de los hechos. Una instancia en la que también explicó por qué se encontraba con alcohol en sus venas al momento de ser arrestado. El exintegrante de Dinamita Show, argumentó que toma antes viajar por un trauma que sufrió en un vuelo.

“Tengo que reconocer y toda la gente que me conoce sabe, yo soy un tipo, que como muchos chilenos, muchos humanos, le tiene miedo a volar. Y bueno, no sé si puedo tomarlo como una fobia, pero a mí siempre me ha dado miedo volar después de una experiencia que yo viví arriba de un avión cuando viajamos al extranjero”, expuso El Flaco.

Y más adelante, profundizó en su defensa. “La situación vivida en el avión fue bastante confusa. Yo sí me tomé dos tragos para subirme al avión, porque de esa manera yo me voy durmiendo cuando son viajes tan largos, como los viajes a Iquique”, sostuvo el comediante.

La opinión de Raquel Argandoña

Ese mismo día, horas después se emitió Zona de Estrellas, donde analizaron la conferencia de prensa de que dio Paul Vásquez sobre su detención en el aeropuerto. De todos los panelistas, la menos convencida con la versión del humorista, era Raquel Argandoña, quien no dudó en criticarlo.

La Quintrala se mostró disconforme con los argumentos que presentó El Flaco. Esto a raíz, de que, según ella, es justamente el consumo del alcohol el que provoca incidentes de violencia y desórdenes.

“¿Cuántas horas son de aquí (Santiago) a Iquique en avión? (…) El Flaco dice que le da pánico cada vez que viaja y por eso se toma dos traguitos. Si este va a Estados Unidos o Europa seguro se toma un bidón o una garrafa de alcohol”, remató molesta Raquel Argandoña.