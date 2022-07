Naya Fácil reveló por qué ignoró a Pailita días atrás: “No me escondí de pesada”

Hace una semana, Naya Fácil se vio envuelta en una polémica con el reggaetonero chileno Pailita, tras negarle el saludo. La influencer se ocultó del artista puntarenense cuando se encontraron cada uno arriba de los respectivos automóviles en los que se transportaban. Después de aquello, empezaron a surgir rumores sobre qué ocurría.

Sin embargo, todo esto fue aclarado por Nayadeth varios días después, tras que hablara sobre lo ocurrido en una storie.

En esa ocasión, en la que ella compartió una serie de historias sobre un evento en el que justamente se presentaba Pailita, para luego dar con él cuando cada uno se encontraba al interior de sus vehículos, Naya se escondió de él producto de un affaire previo que tuvo con su círculo cercano.

En ese entonces, Pailita hizo todo lo posible para llamar su atención a través de la ventana, pero entre risas la influencer intentaba ocultarse desde su vehículo para no hablar con él. Incluso, Naya le dio la espalda e hizo cómo que no estaba ahí. Mucho se especuló sobre por qué ella tuvo esa reacción ante el saludo del cantante urbano.

Naya Fácil explica por qué se ocultó de Pailita

Tuvo que pasar aproximadamente una semana para que la influencer detallara y diera a conocer el trasfondo de su episodio con Pailita a través de sus historias en Instagram. “No me escondí de pesada“, dijo al comenzar Nayadeth, quien en esa misma storie escribió que es una “chica muy tímida“.

Finalmente pasaría a explicar la causa de lo ocurrido. “Para la gente que dijo ‘ay, Naya, qué te crees, no’. Porque yo sabía que él me iba a molestar. Por eso me escondí (…) Yo me comí a un amigo de él, pero no fueron sólo besos, fue de todo. Pasó de todo. Y me dio vergüenza, por eso me escondí“, concluyó.

Revisa acá la explicación de Naya Fácil: