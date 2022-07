“Se me cayó el calzón”: Berta Lasala reveló bochornoso suceso que vivió

Un divertido momento se vivió en MILF, cuando las panelistas se pusieron a contar hechos vergonzosos que vivieron tiempo atrás. En uno de los primeros episodios sin Claudia Conserva, luego de que ella anunciara su distanciamiento de la televisión para preocuparse de su cáncer recientemente diagnosticado, Berta Lasala reveló una bochornosa anécdota.

Todo comenzó cuando Aranzazú Yancovic le preguntó a sus compañeras en el estudio si ellas también han ido a clases sin ropa interior. “¿A ustedes les ha pasado? Mis hermanas una vez se fueron al colegio sin calzones. Estaban jugando a la ronda y se cayeron las dos tontas y se les vio el popein“, contó la actriz conocida por teleseries como Machos y Lola.

La anécdota de Berta

Fue entonces cuando apareció Berta Lasala, con un cómico recuerdo que tenía oculto hasta ese momento. Sin importarle lo vergonzoso que era, la actriz de películas como Sub Terra y Sexo con amor, desempolvó atrevidamente ante el público esa bochornosa historia.

“Yo también he ido al colegio sin calzones. Mi mamá era súper nortina, cuando uno estaba enferma de los bronquios ponía cualquier paño que agarraba y te lo ponía en el pecho con mentholatum y listo“, reveló Lasala.

Luego prosiguió: “Entonces mi mamá agarró un calzón de esos antiguos, blancos, gigantes, me pone el calzón y me voy al centro a pasear. De repente se me cayó el calzón poh y un caballero se acerca y me dice ‘señorita se le cayó esto’“.

Y el remate de la anécdota es lo mejor. Esto debido a que tras ser pillada por el señor en tan bochornosa escena, intentó hacerse la desentendida hasta que la persona que la acompañaba la echó al agua. “Y yo le digo ‘no, no es mío’. Y mi hermana ‘¡sí, es tuyo! ¡Es tu calzón!’. Qué vergüenza“, cerró.