Orden de protección contra Ricky Martin: denuncian al cantante por violencia doméstica

Desde Puerto Rico, este sábado 2 de julio se informó que la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una orden de protección contra Ricky Martin. Este recurso judicial fue expedido luego de se realizar una denuncia bajo la Ley 54. Una norma que tiene como fin proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Debido a que la acusación legal fue realizada bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, se desconoce el nombre del denunciante.

En relación con este caso, es importante acotar que Ricky Martin está casado con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatros hijos.

A la fecha, el cantante puertorriqueño no ha podido ser ubicado, según consignó el portavoz Axel Valencia policial a The Associated Press. La orden se firmó el viernes y los policías no pudieron dar con el artista tras visitar su casa ubicada en un barrio de lujo en la ciudad de Dorado, en la costa norte. “Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo”, afirmó Valencia.

La denuncia contra Ricky Martin por violencia

A pesar de que por la legislación de Puerto Rico no se puede conocer el nombre del denunciante, el medio local El Vocero, logró acceder al documento de la acusación presentado contra el cantante. En este, se señala, que según las pruebas presentadas, se justifica la orden de protección.

“Las partes se relacionaron por 7 meses. Se separaron hace 2 meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos 3 ocasiones. El peticionario teme por su seguridad“, está escrito en el texto legal.

“Ordena a la parte peticionada abstenerse de acercarse, molestar, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria (…) Abstenerse de realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de voz a los números telefónicos personales, de trabajo, de familiares, amigos (as) de la parte peticionaria”, se señala también.

Una denuncia contra Ricky Martin que se suma a la de su exrepresentante Rebecca Druke. En un caso separado, la otrora profesional cercana al cantante, presentó una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles por 3 millones de dólares.