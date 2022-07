Fue el 2019 cuando Daniel Stingo fue despedido del matinal de TVN. El otrora animador de Buenos días a todos, comunicó públicamente su salida del canal en pleno estallido social. Así, pasaría el tiempo y junto con Alejandra Valle y Hassan Akram crearon La Voz de los que Sobran, para luego ser electo convencional como primera mayoría nacional.

Mucho se creyó que el despido del abogado se debió a su discusión con el Alfonso Ríos, el expresidente de Agropetorca. Y de hecho, en una conversación en el Lo Personal es Político, el conductor del programa, Jaime Coloma, también pensó lo mismo. “Cuando te agarraste con el gallo por el agua”, indicó este último, cuando Stingo se refería a su despido.

La persona que pidió su salida del canal estatal

Pero, a lo contrario de lo que se ha creído hasta ahora, el despido de TVN del convencional electo por el distrito 8, tuvo su origen en un alegato de otra persona. Una excongresista que milita en Renovación Nacional.

“Es que me agarré con varios… Hasta que me agarré con la Marcela Sabat. Ella fue la que hizo que me echaran. Ella era diputada, yo le discutí un asunto fuerte y hubo llamados… Bueno, habían llamado todos los días en TVN. Entonces baja el director y me dice ‘estai suspendido dos días, porque esto ya fue mucho’, y a los dos días me echaron“, reveló Stingo.

Aunque a pesar de la mala noticia que significó en su momento su salida de Buenos días a todos, a la larga, lo benefició ante la opinión pública. “Eso me subió mucho los bonos para la gente, porque en el fondo decían ‘a él lo echaron por su pensamiento’. Y la gente me dice en la calle ‘usted nos defiende, usted nos representa’. Eso me dice mucha gente en la calle, sobre todo de los sectores más populares“, concluyó.

Mira acá de Jaime Coloma entrevista a Daniel Stingo: