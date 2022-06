Beto Cuevas revela que son “buenos amigos” con Sharon Stone: “Nos mandamos mensajes”

Beto Cuevas fue el invitado en el más reciente capítulo de Pero con Respeto. En conversación con Julio César Rodríguez, el exvocalista de La Ley habló sobre como fue su estadía en Venezuela y en Canadá, además de cómo es actualmente su convivencia con sus vecinos de la fama hollywoodense en Los Ángeles.

Precisamente sobre esto último, fue que el conductor del late de Chilevisión le preguntó acerca de una vez que lo vieron caminar de la mano junto a Sharon Stone. “Dejemos los bajos instintos”, dijo el artista chileno al comenzar. Luego Beto contó que a la actriz estadounidense la conoció cuando estaba grabando su segundo disco como solista, Transformación, y buscaba más inspiración.

Fue entonces cuando uno de sus agentes, Joel, le recomendó recurrir a la protagonista de Bajos Instintos. El cantante quería hacer colaboraciones para su segundo álbum en solitario, ya que no se quería “autoplagiar” después de haber hecho su primer disco totalmente solo.

“Y me dice: ‘¿Por qué no compones con Sharon Stone?’ Yo digo: ‘¿Sharon Stone, la actriz?’ Y me dice: ‘Sí’. Yo digo que no sabía que era músico. Y me dice: ‘No, no toca ni siquiera un instrumento, pero ella es como una artesana de las palabras, le gusta escribir y yo pienso que sería bueno que se juntaran’. Y yo le dije: ‘perfecto, me encanta’. Le envío un mensaje de texto e inmediatamente contesta”, contó Cuevas.

Se contactaron un miércoles y la estrella de Hollywood le dijo al artista chileno que fuera el sábado a las 11 de la mañana a su casa. “Nos conocimos. Y cuando uno compone una canción con alguien, hay mucha conversación antes, para conocerse, para conocer lo que piensa, para hablar de política (…) Y como que nos medio conocimos”, relató el ex vocalista de La Ley.

El encuentro entre Beto Cuevas y Sharon Stone

Posteriormente, el cantante reveló cuál fue la anécdota más divertida y significativa con Sharon Stone. “Llegué a su casa, se abrieron las compuertas, con unos leones en la puerta del garaje. Entonces, se abre, dejo mi auto estacionado y me bajo con mi guitarra, toco la puerta y sale Sharon Stone como en la película Casino, porque ella es muy linda de verdad“, comentó el cantautor.

“La vi, nos saludamos, pero todavía en la puerta, le digo: ‘Oye, tengo emociones encontradas, porque por un lado estoy contento de conocerte, porque me encantas como actriz, soy un gran fan de tu carrera. Pero por otro lado, estoy triste porque falleció un gran compositor, que me gustaba mucho desde niño, que se llama Facundo Cabral“, complementó Beto Cuevas.

Más adelante, le empezó a describir a Cabral para que la actriz estadounidense lo reconociera. “Una especie de John Lennon más folk, en español“, lo describió. Después de eso, Sharon Stone le dio un largo abrazo que duró, según el cantante, como tres minutos, al mismo tiempo que ella lloraba. “Ahí me di cuenta cómo tiene las emociones a flor de piel“, expuso.

Tiempo después, pudieron aclarar todo y Cuevas le explicó que nunca pudo conocer en persona a Facundo Cabral, ya que la actriz de Hollywood había entendido que ambos eran amigos. “La primera canción que, a ciencia cierta, que se escribió en honor a Facundo Cabral en el mundo fue esa, porque la empezamos a escribir ese fin de semana“, afirmó el cantante chileno, que la compuso junto a Sharon Stone.

¿Siguen siendo amigos?

Finalmente, Beto reveló que entabló una amistad con la actriz hollywoodense. “Uno se hace más amigo. Se acerca. Nos hicimos buenos amigos. De hecho, todavía al día de hoy nos mandamos mensajes de repente y nos saludamos“, dijo el artista nacional previo a detallar el tipo de amistad que tienen.

“Es una relación basada en el respeto. En la buena onda. Porque, de hecho, yo nunca en mi vida le pedí una foto a ella, que sería como lo típico (…) Yo pienso que por eso ella me leyó de una manera distinta (…) Es una mujer muy inteligente”, concluyó.