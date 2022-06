Beto Cuevas y show por los 20 años del álbum Unplugged de La Ley: “Va a ser una linda reinterpretación”

Ciudadano ADN conversó con el reconocido cantante nacional Beto Cuevas, quien conmemorará los 20 años del mítico álbum MTV Unplugged de La Ley, con un show solista en el Teatro Teletón, instancia que el artista aprovechó para comentar su participación en el programa The Voice de CHV.

Respecto a la importancia que tiene esta producción musical, el compositor señaló: “Que lo diga yo puede sonar una poco soberbio, pero creo que es de los buenos Unplugged y eso de la misma voz del director de MTV de esa época, que es un gran amigo, quien me dijo que fue uno de los mejores no solo a nivel de éxitos, sino en cómo se hizo”.

“Ensayamos mucho y nosotros llegamos y lo hicimos como si fuese un show continuo, parábamos para corregir cosas de maquillaje por el sudor y solo repetimos una canción, Paraíso, porque había un problema con una cable”, detalló el intérprete de Háblame.

Si bien Beto Cuevas reconoció que gracias a este disco Unplugged La Ley ganó muchos premios, incluido el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal por un Grupo de Rock, para él el mayor reconocimiento “es la aceptación del público a nivel continental”.

Cediendo el lugar a Los Fabulosos Cadillacs

En esa línea, el cantante narró que la gente de MTV querían que La Ley fuera el primer unplugged antes de (Los Fabulosos) Cadillacs, pero como banda decidieron tomarse un tiempo para ganar experiencia musical.

“Nosotros sentíamos que necesitábamos más tiempo y más historia musical para hacer un disco como ese y creo que no nos equivocamos, porque al final llegamos con mucha historia musical y el éxito que tuvo fue muestra de eso”, agregó.

Un show íntimo

En cuanto al show celebratorio de este álbum a realizarse en el Teatro Teletón este 30 de junio – el cual tiene su función de las 20:30 horas agotada, pero que aún cuenta con entradas disponibles para el de las 18:00- Beto Cuevas manifestó estar “contento”.

“(Este show) es la prueba del impacto que tuvo este disco y estamos armando algo con grandes colaboradores y sorpresas que lamentablemente no las puedo decir. Va a ser una linda reinterpretación del unplugged porque no se puede replicar eso, pero buscamos honrar un buen momento y celebrar estos 20 años con música”.

De ese modo, el exvocalista de La Ley señaló: “Elegimos hacerlo en el Teatro Teletón, porque lo vamos a grabar tanto en imagen como audio, entonces un lugar muy grande generaría algo más lejano y la idea es generar esa intimidad”.

Participación en The Voice Chile

Aprovechando la instancia, Beto Cuevas se refirió a su participación como coach de The Voice Chile y señaló estar “encantado” con el programa de televisión.

“Me ha encantado la TV, es una posibilidad que se me ha dado para que la gente me conozca un poco mejor y me ha permitido devolverle la mano a la vida a través de mi experiencia para ayudar a nuevas generaciones”, dijo.

El cantante reveló estar “sorprendido” del nivel de talento que hay en el país. “Es algo que no había experimentado en ningún lugar y creo que (le toca a Chile) ser el epicentro creativo de crear artistas y generar premios como los Grammys”, sostuvo.

Al ser consultado sobre los memes o críticas que ha dejado la edición de The Voice, enfocadas principalmente en el poco cambio de vestuario, Beto Cuevas sostuvo: “Es un gran ejercicio de creatividad para los chilenos, porque cuando veo los memes y digo ‘wow esta gente debería trabajar como libretista en un programa de humor’”.

Beto Cuevas conmemorará los 20 años del mítico Unplugged de La Ley, con dos show solista en el Teatro Teletón, a realizarse este 30 de Julio en dos horarios: 18:00 y 20:30. Las entradas se encuentran disponibles en Puntoticket.

Los invito a celebrar los 20 años del Unplugged que cambio la historia de La Ley

Sabado 30 de julio a las 20:30 hrs

Teatro Teleton

Entradas en venta en https://t.co/B9lAatAuk0

No se lo pueden perder! @puntoticket @blackelbowmusic @teatroteleton #betocuevasunplugged pic.twitter.com/U9TGACTbOM — Beto Cuevas (@iambetocuevas) June 17, 2022