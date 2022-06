Vince McMahon dimite de su cargo en WWE tras investigación por desvíos de dineros

Un terremoto sacude a WWE. Vince McMahon dimitió como CEO de la compañía de lucha libre luego de que se conociera un escándalo de proporciones.

Esto porque según un artículo de The Wall Street, el magnate junto a John Laurinaitis habrían tenido conductas indebidas con varias trabajadoras de la empresa y que tendrían que ver con desvíos de dineros e incluso un posible caso de infidelidad.

Según indica Fightful, Vince McMahon habría pagado a una de las trabajadoras para mantener en secreto una presunta relación extramatrimonial entre ambos. La mujer se encontraba contratada como asistente de Laurinaitis, ascendiendo posteriormente como “directora”.

La relación entre el ahora exmandamás de WWE y la mujer habría sido conocida por varias personas al interior de la compañía.

Por esta razón, la propia empresa comenzó una investigación interna, mientras que el puesto de CEO será ocupado de momento por Stephanie McMahon.

“Me he comprometido a cooperar completamente con la investigación del Comité Especial y haré todo lo posible para apoyar la investigación. También me he comprometido a aceptar las conclusiones y el resultado de la investigación, sean cuales sean”, señaló Vince en un punto de prensa.

Until the conclusion of the investigation into recent allegations, I am honored to assume the role of interim Chairwoman & CEO. I love @WWE and all it continues to do to entertain billions around the world. https://t.co/E2MushpoSG

— Stephanie McMahon (@StephMcMahon) June 17, 2022