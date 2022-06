El juicio por difamación que inició Johnny Depp contra su exesposa, Amber Heard, terminó con una victoria para el actor. La actriz de Aquaman está obligada a pagarle US$10 millones a su exmarido tras perder la demanda en su contra y todo pareciera indicar que ahí terminó todo lo relacionado a esta otrora pareja hollywoodense.

Sin embargo, Heard está lejos de olvidar lo ocurrido. Y no solo eso, ya que además no puede dejar en el pasado a Depp. Esto último no tanto en un sentido vengativo o rencoroso, sino que de hecho todo lo contrario: la actriz afirmó que todo ama a su exesposo.

En una entrevista con el programa Today de la NBC, la estrella de 36 años ha dado sus impresiones tras el juicio, ha reafirmado sus acusaciones contra su exesposo y también abordó sus planes para el futuro. Heard reveló que ahora planea ser una madre a tiempo completo y dedicarse más a su hija de un año, Oonagh Paige.

Todavía ama a Johnny Depp

Durante la conversación con la periodista Savannah Guthrie, esta le consultó si aún quería a su exesposo. “En el primer día del juicio dijiste en redes sociales que todavía sentías amor por Johnny. ¿Eso sigue siendo verdad?“, le preguntó la comunicadora de Today.

“Sí. Absolutamente. Absolutamente. Lo amo. Lo amaba con todo mi corazón e hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara. Y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto”, respondió la actriz ante la pregunta de la conductora del programa.

Finalmente, intentó explicar por qué todavía tenía sentimientos hacia alguien a quien ella acusa de hacerle tanto daño. “Sé que puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien“, cerró.

Revisa la entrevista acá: