La separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira ya es un hecho. Y producto de esto, la vida de ambos ha tenido un cambio drástico. Lo que por sobre todo en la vida nocturna del jugador del FC Barcelona que además de verse aumentada de manera considerable, también ahora una incluye un gasto muchísimo mayor de dinero.

Según consignó el paparazzi Jordi Martín para el programa Socialité, de Mediaset, el defensa catalán está desatado. Anda sin frenos de fiesta en fiesta, en las que gasta un dineral en cada noche. Salidas nocturnas en las que además cuenta con un joven cómplice del equipo de Cataluña.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver… Yo llevo 12 años siguiendo a Piqué y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace… Pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig“, afirmó el paparazzi.

Miles de euros gastados en discotecas y restaurantes

En tanto, los lugares que más frecuenta el futbolista del Barcelona son discotecas y restaurantes, donde puede llegar a gastar miles de euros en cada noche. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en la discoteca ‘Bling Bling’ y en el restaurante ‘Patrón’ y por lo que me dicen hasta altas horas de la madrugada“, aseguró Martín.

Posteriormente, la presentadora de Socialité, María Patiño, le preguntó al paparazzi cuánto dinero gasta por noche Gerard Piqué, ante lo que recibió una respuesta que la dejó impactada. “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, le contestó Jordi Martin.

Afortunadamente para el futbolista, él se encuentra todavía de vacaciones, y por lo tanto, tanto su quiebre con la cantante colombiana como su correspondiente desahogo, no ha afectado, por lo pronto, su rendimiento en su carrera como deportista. Solo queda esperar que el gastadero de Piqué en cada noche no aumente o no signifique un gran daño en su cuenta corriente.