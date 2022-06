Desde hace unas horas la colombiana Mafe Walker se ha vuelto tendencia en las redes sociales. ¿Pero quién es ella? Es una médium que reside en México y que tiene como “lugar de trabajo” las pirámides de Teotihuacan. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, ella asegura que es un “portal a la otra dimensión” y que puede comunicarse con extraterrestres.

La joven, en una entrevista con el programa Venga la alegría, de TV Azteca, contó sobre cómo se dio el descubrimiento de sus “dones psíquicos”. Mafe afirmó que siempre sintió algo distinto, desde que nació. Pero fue cuando conoció a Agatha, su maestra, que recordó que podía hablar con los extraterrestres.

“A través de Agatha recordé todos mis dones psíquicos. Todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas y otros planetas. Y mi cuerpo, toda mi data se empezó a activar”, explicó.

Acorde a sus propias declaraciones, esta médium de extraterrestres recibe frecuencias solares y códigos galácticos, además de que también redirige telepáticamente vibraciones altas, campos electromagnéticos, pléyades y planos psíquicos. Todo esto para poder comunicarse con seres de otro planeta.

Entre los servicios que ofrece Mafe Walker, existe uno en el que expande y transmite la mente de los escépticos hacia un portal divino. Y a pesar de las críticas que ha recibido, en las que le han acusado de “charlatana” y “delirante”, ella pareciera no prestarle atención.

“Aperturo portales, es decir, tus chakras, para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos. Telepatía, telequinesis, teletransportación, viajes astrales. Activo la intuición y amplifico ondas en la pinea”, señala la médium. Y todo por casi 75 dólares estadounidenses.

