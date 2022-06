“Se ve mala la cosa”: Yolanda Sultana hizo dura predicción y un llamado a Gabriel Boric

Un preocupante presagio hizo en horas recientes la mentalista Yolanda Sultana, conocida como la Tía Yoli, quien además le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric.

En sus frecuentes transmisiones realizadas vía Facebook, Yolanda Sultana pronosticó meses difíciles para Chile en el aspecto económico y laboral.

“Yo veo que, en estos momentos, de aquí contando hasta septiembre, va a estar muy mala la cosa”, dijo la mentalista.

El mensaje de Yolanda Sultana para Gabriel Boric

Tras augurar meses complicados, Tía Yoli se refirió directamente al Presidente. “Señor Boric, yo lo quiero mucho, lo admiro bastante. Yo tengo que respetar al hombre que entró en La Moneda. Señor Boric, nunca me ha mandado a buscar. ¿Pero por qué no? No tengo otro modo de hablar con usted“, inició.

En esa línea, sumó: “Usted como Acuario tiene buena visión. Tiene una visión bastante grande, tiene buenos proyectos para levantar Chile. Está haciendo proposiciones que deberían llevarse a cabo, pero realmente a su alrededor hay dos partidos, y no lo dejan actuar. Y también la derecha”.

Para finalizar, Tía Yoli reiteró: “Señor Boric, sus proyectos son buenos, lo de subir el sueldo, porque eso va a ser preocupante. Donde habían 20, van a haber 8. Se ve mala la cosa. Y no digan que yo estoy equivocada”.

Yolanda Sultana, conocida popularmente como Tía Yoli, es una reconocida astróloga que suele ser consultada por famosos y figuras de la televisión chilena.

Sus videos se publican a través de su página de Facebook no tardan en popularizarse con grandes predicciones sobre el acontecer nacional y los meses venideros, como lo hizo recientemente.