Chris Jericho publica video de su sobrina siendo golpeada por compañeros de escuela

El bullying es un fenómeno que lamentablemente es mundial. Probablemente sean muy pocas las escuelas en las en que el acoso escolar se encuentre reducido al mínimo. Es una problemática social tan amplia, que incluso los familiares de famosos no están exentos de ser víctimas.

Y esto, hasta ocurre con parientes de luchadores profesionales, como es el caso de la sobrina del excampeón mundial de la WWE, Chris Jericho. La actual estrella de AEW dio a conocer a través de sus redes sociales que esta pariente suya era víctima de acoso escolar.

“Mi sobrina ha sido incesantemente acosada en #MulrennanMiddleSchool durante meses. A pesar de las súplicas de mi familia, nadie hizo nada para ayudar… Y este fue el resultado hace unos días. Si no se toman medidas, me encantaría discutir esto en @abcactionnews & @wfla EN CUALQUIER MOMENTO”, publicó Jericho al momento en que también compartió el video la agresión que ella sufrió.

Desde que el excampeón mundial de la WCW, WWE y AEW denunció el bullying que sufría la joven, varias personas relacionadas con los medios ABC y WFLA News se han intentado poner en contacto con él. Sin embargo, hasta la fecha, Jericho no ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

Hey @HillsboroughSch– My niece has been incessantly bullied at #MulrennanMiddleSchool for months. Despite my families pleas, nobody did anything to help…and this was the result a few days ago. If u won’t take action, I’d love to discuss this on @abcactionnews & @wfla ANYTIME! pic.twitter.com/mTUVzbdwuP

— Chris Jericho (@IAmJericho) May 23, 2022