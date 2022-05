Recientemente, el influencer Karol Lucero tuvo con ADN una entrevista en la que conversó acerca de sus emprendimientos y sobre la posibilidad de volver a la televisión. El ex Yingo se mostró tranquilo y contento con su presente, y aseguró no tener apuro en regresar a los medios luego de tres años fuera de los canales.

“Estoy esperando tener un proyecto interesante para regresar. (…) Me han invitado a todos los programas, pero no es lo que busco, no busco aparecer por aparecer. Estoy esperando el proyecto preciso“, contó el ex animador de Mucho Gusto.

Instancia que también aprovechó para referirse a las funas que vivió por sobre todo durante el estallido social. “Sigo siendo una de las personas con más seguidores del país, sigo trabajando, y eso a mucha gente quizás le molesta, pero esas frustraciones no me puedo hacer cargo”, dijo al respecto Karol.

Su molestia en los comentarios tras la entrevista

Sin embargo, toda esa tranquilidad que manifestaba el influencer se vería interrumpida después de su conversación con ADN. Esto luego de que los internautas dejaran varios comentarios en contra suya en Instagram. “El apoyarlo te hace funable”, “Te van a funar”, “Funao”, “Mente de tiburón”, “Degenerao”, fueron solo algunas cosas que le escribieron.

Ante lo que el emprendedor y ex animador televisivo no se quiso quedar callado y salió a responderles.

“Jajajajaja que risa leer los comentarios, no hace mas que confirmar mi hipótesis; los perdono a todos jajajaj y que mas les pique”, escribió Karol Lucero, y no acabó ahí.

“Aquí están opinando de mí, si realmente no les importara, simplemente ni lo verían; pero no los culpo, deben llevar una vida tan aburrida, que es mejor molestar a los demás sin motivos ni sentido. Pero nunca criticará quien esté ocupado en su propia vida haciendo algo importante. Saludos a los que pasan en buena”, cerró en un comentario realizado desde su cuenta de Instagram.