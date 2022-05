A través de contenidos atrevidos en internet, Naya Fácil logró posicionarse como una de las celebridades más controversiales. Su vida sexual y sus experiencias en las fiestas dieron origen a fotografías y videos que se viralizaron ampliamente. Fue así como Nayadeth pasó a ser conocida como una de las influencers con contenido para adultos más famosas del país.

Sin embargo, esto no es lo que Naya quería ser. Hoy está realizando esfuerzos para dejar el consumo de drogas y la vida de noche, para así acercarse a lo que quería ser cuando niña. Ella soñaba con convertirse en una exitosa bailarina e incluso se metió a un grupo de folclore, pero sus padres la sacaron de ahí porque pensaban que no servía, según contó la influencer en una entrevista con Pousta.

Fue justamente, esa niñez con sus padres, lo que de algún modo la marcó y la hizo lo que es en la actualidad. Su infancia en una casa precaria al sur de Chile, de la que se colgaban de la electricidad y en la que hasta los 16 años tuvo que bañarse con baldes porque no tenían ducha, le hizo anhelar desde muy pequeña cumplir la mayoría de edad y ser independiente.

Sufrió maltratos y abusos

Una Naya conocida hoy por ser siempre risueña, pero que durante sus primeros años acumuló muchas tristezas. “Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar“, contó.

Además, no solo fue víctima de golpizas. Nayadeth tiene recuerdos sobre comportamientos inapropiados, de índole sexual, por parte de su progenitor. “Él hizo cosas que no están bien y eso no lo cuento en mis redes sociales, porque no quiero ver comentarios. No quiero que nadie opine, porque eso me dolería, pero soy una sobreviviente“, expuso la celebridad del internet.

“Mi mamá me preguntó muchas veces si yo estaba bien, me decía que me encontraba extraña, yo no decía nada. Callé. Esta es la primera vez que lo cuento“, aseveró después.

También contó sobre su pasado como trabajadora sexual. Cuando le habló a su madre de eso, dijo que “lloró muchísimo. Se decepcionó, me quería pegar. Pero yo le dije ya cuando estaba generando dinero en eventos, cuando me había retirado del trabajo sexual, pero los videos seguían circulando”.

“Me preguntó que por qué había tomado ese camino fácil, pero el trabajo sexual no es fácil. Te utilizan. Llega un hombre, te paga un servicio y se siente con el derecho de tratarte como quiere. A veces con agresiones o maltrato psicológico. Llega mucha morbosidad, uno ve cosas que no se puede ni imaginar. Muchas veces rechacé a hombres con fetiches enfermos, que querían pagarme 300 mil pesos por sólo tener una conversación donde yo actuara de niña chica”, añadió.