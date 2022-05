Es sabido por muchos en el mundo de la televisión chilena lo fanático que es Cristián Sánchez de las bicicletas. El periodista de 49 años es un ciclista aficionado en sus horas libres, que disfruta los descensos y la velocidad.

Sin embargo, en su última jornada de ciclismo no le fue bien, debido a que el conductor de Nexo en ESPN acabó accidentándose. Fue una dura caída que le provocó heridas y lesiones de diferente gravedad. Pero afortunadamente para el animador, tenía a su hija con él, quien lo ha cuidado y le ha hecho sentirse querido durante su reposo.

“Un día que comenzó duro y complicado, pero que terminó lleno de amor. Hoy tuve una caída brava en bicicleta… Después de todo el día en la clínica llegué a mi casa… La Gracia me vio y se puso a llorar (casi me rompió el corazón). Le expliqué que estaba bien… Y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano: ‘Papá te quiero mucho’“, contó el animador a través de una publicación en Instagram, previo a agregar que en ese instante casi se le vuelve a romper el corazón.

“A los pocos minutos volvió con un vendaje igual al mío para acompañarme en mi dolor… (¡y ahí sí que me explotó el corazón de puro amor y derretimiento!). La Gracia tiene un corazón de oro“, prosiguió el periodista, orgulloso de la hija que tiene con Diana Bolocco.

Heridas y una fractura

Finalmente, Cristián Sánchez calmó a quienes podrían haberse preocupado, tras aseverar que está bien. Tiene algunas heridas y una fractura en el esternón, pero asegura encontrarse bajo los cariños de su hija. Sin olvidar que también enfatizaría en la importancia de utilizar casco, ya que prácticamente le salvó la vida en esta ocasión.