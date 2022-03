Cristián Sánchez recordó a su fallecido hermano con emotiva publicación

El animador de televisión, Cristián Sánchez realizó una sentida publicación para recordar a su fallecido hermano, Aníbal Sánchez.

El hermano de Cristián Sánchez falleció el pasado 5 de julio del 2021, luego de una dura lucha contra el cáncer.

Ahora, a ocho meses de la partida física de Aníbal, Cristián Sánchez lo recordó con sentidas palabras y dos fotos de él para rememorarlo:

“8 meses CUCHUMBI lindo!!!! ❤️❤️❤️ Siempre con nosotros… 🙌🏻❤️”, escribió Cristián Sánchez para su hermano en Instagram, publicación que generó reacciones inmediatas.

En las fotos, hay una postal de Aníbal con sus hijos. El hermano del comunicador falleció a los 39 años. En la siguiente imagen, aparece el comunicador con él.

Llovieron los mensajes de apoyo en la publicación de Cristián Sánchez para su hermano

Al cierre de esta nota, las fotos de Cristián Sánchez sumaban casi 24 mil likes. Además, tenían más de 370 comentarios, con mensajes de apoyo de rostros televisivos como Marcela Vacarezza, Daniela Nicolás, Martín Cárcamo y Javiera Contador.

“8 meses que mi madre,partió también de este mundo 🙌🏼🙌🏼💥💥💚💚🌻🌻”. “Lo echamos tanto de menoooooosss!!!❤️❤️❤️❤️❤️”. “Mi hermano cumplirá 3 años! El próximo mes, y aún me es irreal, que ya no esté con nosotros😭😭😢🌺”. “Hace poco perdí a mi hermana 😢 te entiendo mucho abrazote❤️”. “Angelitos que nos cuidan mi mamá falleció yo tenía 12 años🙌❤️❤️❤️”. “Justo hoy me acordé!”. “Que siga descansando en Paz 🌹🌹🌹🌹🌹 ,se lo merece , después que le tocó sentir tanto dolor ❤️❤️❤️❤️”. “Cristian mientras lo tengas vivos en sus corazones seguirá viviendo😍😍😍😍”. “Ufff, como pasa el tiempo. Grande Cuchumbi!🙏🙏🙏”. “Nuestros hermanos siempre pero siempre estarán en cada momento a nuestro lado esa energía se siente, un abrazo!!”. “Hoy son 49 años fe fuerza duele. Se aprende a vivir lo mejor para tu hermano🙏🙏🙏🙏🙏”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió Cristián Sánchez en su emotiva publicación de Instagram.