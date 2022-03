Adriana Barrientos dio contundente respuesta ante despectivos dichos de Joche Bibbó: “Él ya no puede seguir en televisión”.

Una contundente respuesta entregó Adriana Barrientos a Joche Bibbó luego que el chico reality opinara sobre ella.

Todo comenzó cuando “La Leona” fue fotografiada usando un llamativo outfit en el reciente Lollapalooza. En las imágenes publicadas en Instagram, se ve a la modelo usando un enterito de Gucci similar a un traje de baño.

Esto desencadenó críticas de algunas personas que se lanzaron en contra de Adriana por su vestuario.

En esta línea, en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, se refirieron a su ropa.“¿En qué trabaja ella?”, preguntó Raquel Argandoña sobre Adriana Barrientos, lo que fue respondido por el panelista Joche Bibbó, según recogió La Cuarta.

“En OnlyFans”, expresó el argentino refiriéndose a la plataforma que usualmente es utilizada para difundir contenido erótico y/o pornográfico.

Ante esto, La Leona respondió: “Con ese comentario quiso decir que soy prostituta, no sé qué le pasa a ese hombre”.

“Yo no tengo cuenta en Onlyfans y tampoco tendría ningún problema en tenerla. Me gustaría hacerlo, de hecho, pero su comentario fue despectivo, porque fue en alusión a que me dedicaría a la prostitución”, dijo en conversación con Publimetro.

“Si lo hiciera estaría en todo mi derecho, porque las niñas son regias, pero él está denigrando a mis compañeras que trabajan ahí. Hoy en día no podemos permitir que traten de denigrar a las mujeres”, subrayó Adriana.

“Él hace alusión a la prostitución y esa página está lejos de eso, es una oda al cuerpo”, añadió.

En esta línea, Barrientos se lanzó en picada contra Bibbó recordando otro tipo de comentarios que ha expresado sobre mujeres famosas: “Le dijo ‘chancha negra’ a Dominique Gallegos, a Michelle Carvalho la trató de ‘gorda’, ahora quiso decir que soy prostituta. Él ya no puede seguir en televisión”.