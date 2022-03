La animadora de televisión Marcela Vacarezza se ha convertido en una de las mayores críticas del escenario político chileno en el último tiempo, utilizando su cuenta de Twitter para compartir sus opiniones respecto a la contingencia nacional con sus seguidores.

En esta ocasión el blanco de sus críticas fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien hace unos días compartió un video en Twitter donde habla sobre su primera semana en el cargo y cómo ha podido compatibilizar su trabajo en el Gobierno y su rol de madre.

“Este trabajo recién comienza, no ha estado exento en dificultades, pero también ha estado cruzado por mis roles de madre y de mujer“, comenta la ministra Siches en el registro.

Fue una semana intensa. 😌 Me ha tocado liderar un ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país. ¡Muchas gracias a quienes me han dado su apoyo y a mi equipo!❤️ #Seguimos pic.twitter.com/kU3cOeswmW — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 18, 2022

Vacarezza compartió a través de Twitter un artículo realizado por CNN Chile sobre el video, criticando los dichos de la ministra del Interior sobre su maternidad.

“Algo me produce cuando ya se empieza a abusar en el discurso ‘del rol de madre y de mujer’. Muchas mujeres lo han hecho siempre, y no me cabe duda que en peores condiciones. Vengan de a uno”, señaló la conductora radicada en Miami.

Algo me produce cuando ya se empieza a abusar en el discurso “del rol de madre y de mujer”. Muchas mujeres lo han hecho siempre, y no me cabe duda que en peores condiciones. Vengan de a uno. https://t.co/HzDgBwWR3U — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 20, 2022

El polémico tweet causó opiniones divididas entre los cibernautas y ya ha sido compartido más de mil veces a través de la red social.