Cami se defendió por haber parado su show dos veces en Lollapalooza: “Es humanidad”

Estaba interpretando Un poco más de frío cuando decidió detener su performance. Cami Gallardo paró su show en Lollapalooza 2022 debido a una emergencia.

Resulta que una fanática se había descompensado . Y la intérprete pidió una ambulancia. Una situación que se repitió minutos después, ya que otra pequeña se perdió y también pidió ayuda.

El hecho hizo que varios le consultaran a la artista en sus entrevistas. Algo que le molestó y que comentó con ADN.

“Fue una conexión muy hermosa y que rico tener la confianza para que la gente me diga que pasa algo. Es humanidad, uno no le va a cantar a una masa, uno le canta a la gente, que le ocurren cosas”, lanzó.

Cami, molesta con los cuestionamientos

La ex The Voice manifestó que “yo no lo veo como algo acontecido. Por qué nos sorprendemos tanto cuando un artista para un show, me causa mucha curiosidad”.

Y agregó que “al final uno le viene a cantar a la gente. Y si está incómoda, si pasa algo, ¿a quién le vas a cantar? No soy ninguna superheroína, no lo encuentro tan espectacular”.

Luego, expresó que “al parecer fue un tema, porque todo el mundo me está comentando. Yo sentí una magia muy especial, Querida Rosa fue un momento. Estoy muy agradecida por toda la energía que se vivió hoy día”.

De esta forma, Cami Gallardo se defendió con todo por la detención de su espectáculo, dejando claro que, de ser necesario, lo haría otra vez.