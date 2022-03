“F*ck Nick Jonas”: Miley Cyrus sorprendió basureando a su ex en Lollapalooza Chile

El pasado sábado, la cantante Miley Cyrus la rompió en su primer show en Lollapalooza Chile, presentación que estuvo marcada por su conexión con los fans quien por medio de pancartas se comunicaron con la diva del pop, hecho que causó que la artista expresara una inédita consigna que apuntaba al integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas, con quien mantuvo una relación en los 2000.

Todo sucedió cuando la estadounidense se tomó un momento en medio de su show para interactuar con las y los fanáticos, instancia que la ex chica Disney aprovechó para leer los cientos de carteles y pancartas que habían en la multitud, instante en el cual Cyrus leyó: “F*ck Nick Jonas” (Púdrete Nick Jonas).

Tras emitir la frase, la cantante agregó a modo de broma, “no lo dije yo”, situación que causó risas en el público presente. Pero eso no quedó ahí, ya que tras la inédita frase que hacía referencia a su ex relación con Nick Jonas, la cantante dio paso a interpretar “7 Things”, canción del 2008 que la artista escribió después de la ruptura amorosa con él músico.

“Fuck Nick Jonas… I didn’t say it!” — Miley Cyrus before performing ‘7 Things’ at Lollapalooza. pic.twitter.com/xOIdlyEhgy — Pop Base (@PopBase) March 20, 2022

Corría el 2006 y Miley Cyrus y Nick Jonas sostenían una mediática relación, en medio de su apogeo en Disney Channel, la cual finalizó de manera abrupta, historia a la que posteriormente se sumó Selena Gomez, quien se convirtió en la pareja del menor de los Jonas Brothers.

Luego de la ruptura, Miley escribió ”7 Things”, canción que ocupó catarsis, en donde enumera un sin fin de cosas que amaba y odiaba de Nick Jonas.

Debido a esta tortuosa historia, la frase mencionada por Miley causó revuelo dentro y fuera de Lollapalooza Chile, llegando incluso a posicionar a Cyrus y Nick como trending topic en Twitter, situación que fue comentada por portales extranjeros en la red social.

En tanto e igualmente a través de Twitter, la usuaria creadora del polémico cartel, bajo el @jobrosftpilots, aclaró que ella igualmente es fanática de Nick Jonas e incluso publicó un tatuaje que tiene en su brazo de la banda de los tres hermanos, manifestando que el mensaje lo creó con “con todo el amor del mundo”.