María Luisa Godoy sufrió accidente doméstico: “Terminé con un dedo del pie fracturado”

Un accidente doméstico sufrió la animadora de televisión María Luisa Godoy estas últimas horas.

Así lo contó la comunicadora en sus redes sociales, en donde detalló el percance que terminó con su hospitalización.

“Este es el resultado cuando uno juega con los hijos y se jura de la edad”, comienza la publicación compartida en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 535 mil seguidores.

“Díganme que no soy la única que le ha pasado. Terminé con un dedo del pie fracturado y una fuerte contusión en el hombro”, detalló María Luisa Godoy junto a la fotografía en la que aparece recostada en la camilla de una clínica tras sufrir el accidente doméstico.

Hay que señalar que, hace poco más de una semana, Godoy apareció en el penúltimo capítulo del programa Socios de la parrilla, en donde habló de algunos aspectos de su vida personal y profesional.

En dicho espacio se refirió a su paso por el matinal de TVN, Buenos días a todos. “Pasaron muchas cosas que me hicieron pensar si es que seguía o no seguía en el matinal”, luego confidenció que no renunció, “pero sí pensé que se había cumplido un ciclo, una etapa… quizás estoy en otra etapa y quiero hacer otras cosas”.