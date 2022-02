A sus 34 años, Stepjan Tarbuskovic destaca en Contigo en la Mañana por sus reportajes policiales, que hoy en día hablan de la crisis migratoria, el narcotráfico y el comercio ambulante.

También se ha convertido en pieza fundamental para el matinal de Chilevisión. De hecho, su trabajo ha contribuido con el alza en la sintonía del programa, que se posiciona en los primeros lugares del bloque.

En conversación con Las Últimas Noticias, Tarbuskovic reveló algunos aspectos de su carrera profesional.

“La gente quiere informarse. Conocer otras realidades. Hubo un tiempo en que la gente dejó de interesarse, los reportajes eran muy densos, entonces la gente dejó de verlos y se acabaron los programas. Hoy en el matinal somos los únicos que tenemos esta sección de reportajes más estable”, detalló.

A un centímetro y medio

Stepjan Tarbuskovic profundizó en los riesgos de su trabajo. “Casi siempre empieza por un dato y ahí uno empieza a preguntar hasta meterse hasta llegar lo más que se pueda”, señaló.

De hecho contó una historia de alto riesgo. Data del año 2013, en el Día del Joven Combatiente, en La Pincoya: “Había muchos menores de edad con armas de fuego y de un momento a otro empiezan a atacar la comisaría donde estábamos”.

Entonces le gritaron que baje al suelo. “Yo sentí que el casco que usaba se movió, pero no pesqué”, relató. “Después entró un coronel, me alumbra con una linterna y el casco tenía una zanja. ‘Te acaba de llegar un balazo’, me dijo. Empiezo a revisar y le había llegado un balazo al casco, me salvé por centímetro y medio de que llegara a la cabeza“.

Sin embargo, ha debido bajar los niveles de riesgo, ya que es padre de una niña de casi cinco años, que vive en Alemania. “Antes de que naciera mi hija era mucho más arriesgado y hacía cosas sin pensarlo. Cuando ella nació le puse la pata un poco más al freno”, afirmó.