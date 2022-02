María Luisa Godoy reveló dura historia de amor: “Lo pasé súper mal”

María Luisa Godoy fue la penúltima invitada al programa Socios de la parrilla de Canal 13.

En dicho espacio la animadora de el Festival de Viña reveló algunas situaciones personales como también de su trayectoria profesional en la TV.

Una de las preguntas de los animadores del espacio, Pedro Ruminot, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta apuntó directamente a su vida íntima. “¿Te costó volver a encontrar el amor, después de tu separación?”, le consultaron.

“Cómo seis años después”, respondió la conductora que se casó a los 26 años y duró 4 meses y medio en esta unión.

“Lo pasé súper mal y fue doloroso, pero ya fue hace muchísimos años”, reconoció María Luisa Godoy en su participación en Socios de la parrilla. Aún así, añadió: “pasado, pisado”.

En relación a esto, comentó que, a su actual marido, Ignacio, con el que lleva ocho años de unión, lo conocía de antes y eran buenos amigos. Si bien la relación amorosa no nació de inmediato, el tiempo los unió: “nos reencontramos, pero salimos como amigos primero… y me empezó a gustar”.

“Uno conversa con él y es muy seductor”, dijo sobre su esposo a quien definió como un hombre atractivo y muy inteligente.

“¿Siempre quisieron tener tantos hijos?”, preguntó Pancho Saavedra a la animadora que es madre de cuatro: Violeta, Jacinta, Luisa e Ignacio.

“Sí, me encantan, o sea, yo siempre quise tener cinco… a mí me encantan las familias grandes, yo tuve una chicha y desunida. Me encantan los niños, me entretengo con ellos, no es un esfuerzo jugar con ellos o entretenerlos, me encantan, ellos son mi principal pasión”, reveló en el espacio.

En relación a su carrera profesional, los animadores le preguntaron si está considerada para animar la próxima edición del Festival de Viña del Mar, a realizarse el próximo año, a lo que respondió: “No lo sé, porque eso no depende de mí, depende de los canales, pueden que sigan con la dupla o puede que lo cambien”.