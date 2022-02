Fran Sfeir sacó carcajadas con imitación a Juan Pablo Queraltó: “Lo pasamos increíble”

Un divertido video de Fran Sfeir publicó Juan Pablo Queraltó en sus redes sociales estas últimas horas.

El comunicador publicó un registro en el que su pareja lo imita de una forma que sacó carcajadas entre sus seguidores.

“Con mi Fran lo pasamos increíble… aquí ella imitándome y riéndose de cuando me toca leer las menciones comerciales y, por supuesto, el papelógrafo está ultra lejos y debo abrir más los ojos…”, comenzó relatando Queraltó en una publicación compartida en Instagram.

Y continuó: “¡También en cómo muevo mis manos y cuerpo al animar un programa! Jajajá ¡Somos increíbles! Te amo”.

“¡Me encantan! La mejor pareja”, “Seca”, “¡Qué buena imitación!”; son algunos de los comentarios que ha recibido Juan Pablo Queraltó y su pareja, Fran Sfeir, en la publicación compartida en la red social que suma más de 524 mil seguidores.

Hay que recordar que la última participación televisiva de Sfeir fue en su paso por el programa de imitaciones de Mega, The Covers.

En dicho espacio, la esposa de Queraltó imitó a Shakira. A pesar que fue eliminada, su marido expresó un férreo apoyo en redes sociales: “Qué orgullo verte amor mío en The Covers… ¡Ver cómo los sueños se hacen realidad! Ver esa energía en el escenario… esa voz inconfundible y llena de vida… un talento que día a día me sigue sorprendiendo y me llena de orgullo…”.

“¡Nosotros en casa con Clemente y Amador nos sentimos día a día fascinados en ver cómo día a día sigues cumpliendo todos tus sueños! Te amamos”, dijo entonces Queraltó, quien además mencionó a sus hijos.