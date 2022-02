Alison Mandel compartió descargo por su maternidad: “Me da envidia”

Alison Mandel publicó un extenso mensaje en relación a su maternidad durante esta última semana.

La comediante compartió un sincero descargo para mostrar lo difícil que le ha sido enfrentar algunas situaciones este último tiempo.

“Una semana difícil en mi maternidad. Imposible para mí no compararme (sé que es algo que no se hace) pero a ratos me juzgo al ver otras mamás que pueden descansar o comer algo con sus parejas o tomar algo con amigas. Me da envidia sabí…”, comenzó el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Para que entrar en detalles de aquell@s que pueden viajar porque tienen una red de apoyo de total confianza que puede cuidar a sus pollitos (Igual aquí me detengo porque aunque envidio la libertad yo no podría separarme de Balti ni tomar vacaciones sin él, si eso está bien o mal no lo sé)”.

“Esta semana descubrí que las cuentas de maternidad extra positiva me deprimen y me hacen sentir culpable. ‘Si a tu guagua le da una pataleta tu dialoga lentamente o lo traumarás de por vida’. Igual si quieres llorar al lado angustiada yo te entiendo sabí…”, añadió Alison Mandel en la red social que suma más de 975 mil seguidores.

“Difícil la maternidad donde sientes que te equivocas todo el tiempo y donde hay cuentas que te lo reiteran una y otra vez. Elegí dejar de seguir ‘cuentas respetuosas’ porque me hacen sentir mal y sé que no debo compararme pero si lo hago y ya está”, se sinceró la comediante.

“Últimamente me doy cuenta que las redes sociales como que te dan órdenes: ‘ámate’, ‘viaja’, ‘relájate’, yo personalmente creo que esta bien a veces no amarte y encontrarte desagradable e incluso mirarte al espejo y decir ‘Oh, desperté terrible de fea’. A mí me pasa harto eso y al final igual me respeto porque se que soy una linda persona”, dijo.

“Creo que la única constante en mi vida actualmente es que amo mucho a mi familia y que aunque me equivoque con la maternidad siempre amo a mi bebito que está próximo a cumplir 2 años y que es un bebé feliz”, añadió la pareja de Pedro Ruminot.