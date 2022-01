Alison Mandel reveló experiencia cercana a la muerte en su parto: “Sabía que algo no andaba bien”

Este domingo se emitió un nuevo episodio de Socios de la parrilla al que asistió Alison Mandel junto a Daniela “Chiqui” Aguayo como invitadas.

La rubia asistió al programa de Canal 13 que es animado por su esposo, el comediante Pedro Ruminot, junto al actor Jorge Zabaleta y el animador Francisco “Pancho” Saavedra.

Aprovechando la oportunidad televisiva que junto a Alison y Pedro, ambos revelaron intimidades de su relación y de su maternidad y paternidad, respectivamente.

En esa línea, la humorista detalló que pensó que iba a morir durante el parto de su único hijo con el comediante, debido a las complicaciones vividas en el embarazo y, luego, en el quirófano.

“Yo sabía que algo no andaba bien con el embarazo porque, primero, nos costó mucho quedar embarazados, y después porque el Baltazar nunca se movió porque había una placenta previa, y nos dijeron que iba a ser una cesárea cuando tenía como 4 meses de embarazo”, dijo la actriz que tuvo placenta oclusiva (placenta previa que obstruye el orificio cervical).

“Uno cacha su cuerpo, entonces un día dije ‘Le voy a dejar una carta al Pedro porque siento que me voy a morir’. Y después en el parto me pegué el show”, dijo Alison Mandel en Socios de la parrilla y contó que que tuvo dos inercias uterinas, que es una emergencia postparto donde el útero se dilata en vez de contraerse y ocurre desangramiento.

Por su parte, Pedro Ruminot recordó el complejo momento: “En un momento la Alison me tomó la mano y me dijo ‘Me estoy muriendo, cuida al Balti’. Y tuve que salir y entraron enfermeras, la doctora, sonaban cosas”.

“Fue impactante porque además yo salí y pensé ‘Chuta, no puede estar pasando esto. No puede ser’, y la hermana de Alison se me acercó y me preguntó ‘¿Está todo bien?’ ‘Sí, está todo bien’, dije”, recordó sobre el nacimiento ocurrido en marzo de 2020.

A pesar que ambos quieres ser padres de nuevo -Ruminot tiene además dos hijos de una relación anterior- es una situación complicada. “Nosotros hicimos a Balti in vitro, pero ambos somos fértiles de todas maneras. Y en una de esas ella puede quedar embarazada, pero no puede volver a quedar embarazada porque es muy probable que vuelva a tener inercia uterina”, añadió sobre el tema.