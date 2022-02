Yamila Reyna operó a su perro de urgencia: “Que no les pase lo mismo que a mí”

De urgencia debió operar Yamila Reyna a su perro, Ernes, luego que se le presentara una inesperada enfermedad.

Así lo contó la comediante argentina en sus redes sociales en donde detalló al situación junto a una foto con el canino. “¡Y acá estamos con el paciente más recuperado y apto para posar!”, comenzó el mensaje publicado en Instagram.

“Quiero compartirles porque tuve que operar a Ernesto para que al resto de los papás perrhijos no les pase lo mismo que a mí”, continuó en la red social que suma más de 531 mil seguidores.

“Ernes desarrolló una enfermedad llamada ‘enfermedad peridontal’ que es a causa de la edad, genética de los perritos salchichas y también y acá el dato importante: por toda esa comida ‘humana’ que les damos para ‘mimarlos’, algo que me hizo sentir demasiado culpable”, comenzó a explicar.

Y continuó: “Porque por el contrario, la comida ‘húmeda’ genera bacteria que terminan dañando lentamente los dientes y en casos aún mayores pueden hasta perder un ojo, un oído o morir”.

“Comienza como un pequeño sarro y se va carcomiendo las raíces de sus dientes muelas y caninos. ¿Cómo lo detecté? Por su mal aliento era llamativo y una vez que detectaron esta enfermedad noté tb que comía menos y masticaba solo con sus muelitas”, añadió.

“Consejo de los doctores: apenas veas un poco de sarro o un diente flojito no dejes pasar tiempo porque el tiempo es oro en este tipo de bacterias. Y consejo más importante, entender que no debemos darle de nuestros alimentos por más que nos miren con esos ojitos conquistadores, porque amor por ellos es entender que un no es más saludable para tu perrhijo”, añadió.

“Hoy Ernes perdió varias piezas dentales incluido colmillo y algunas muelas. Se sometió a una agotadora operación de 2 horas de anestesia total y con una cardiopatía existente, esto era muy riesgoso por la edad y la condición de Ernes pero, gracias a Dios, llegué a las mejores manos”, explicó Yamila Reyna sobre su perro.

Hay que señalar que Yamila Reyna participó de la última edición de MasterChef, en donde debió retirarse tras sufrir un accidente en la cocina.