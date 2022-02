Alison Mandel dedicó romántico saludo de cumpleaños a Pedro Ruminot

Un romántico mensaje le dedicó Alison Mandel a su esposo y colega, el comediante Pedro Ruminot, por su cumpleaños este viernes.

La humorista de stand-up comedy compartió en su cuenta de Instagram un vídeo que reúne una serie de imágenes de su pareja e hijos

“Feliz cumpleaños amor de nuestras vidas. Te amamos todos los días porque nos defiendes ante todo y nos haces comidas deliciosas. Y yo te amo porque usas tu ropa sin darle vacaciones”, comenzó el mensaje en la red social que suma 972 mil seguidores.

“Porque prefieres que yo haga las relaciones sociales antes de explotar tú, porque soñamos 9 años con tener un terreno en la playa, porque comemos muchísimo, porque nos sentimos cómodos con la gente trabajadora, porque nos reímos tanto a veces que siento que me haré pipí, porque nunca me he sentido tan amada como por ti “, continuó Alison Mandel.

Y finalizó: “Y por sobretodo porque eres la persona más inteligente que conozco y eso me derrite. Te amo morenazo”

Por su parte, Ruminot contestó con un mensaje: “Gracias mi amor. Te amo y los amo muchísimo. Un año más y que sean muchos más junto a ti y nuestra linda familia”.

Hay que señalar que Pedro Ruminot y Alison Mandel tienen un hijo en común, Baltazar, y están casados desde 2015.

Hace unos días la pareja apareció en Socios de la parrilla -programa que Ruminot anima junto a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra- en donde hablaron sobre su complicado parto.

“En un momento la Alison me tomó la mano y me dijo ‘Me estoy muriendo, cuida al Balti’. Y tuve que salir y entraron enfermeras, la doctora, sonaban cosas”, recordó el comediante sobre el momento del que lograron salir airosos.