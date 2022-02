Entrevista a Máximo Menem: así fue la reacción de Cecilia Bolocco

Un verdadero revuelo causó una entrevista realizada a Máximo Menem en horas recientes, generando diversas reacciones, incluida la de su mamá, Cecilia Bolocco.

Como nunca antes, Máximo Menem mostró su costado más personal. El hijo de Cecilia Bolocco tocó delicados temas como el tumor cereblar que sufrió algunos años atrás.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica“, dijo Máximo Menem en diálogo con la Revista Velvet. Además, sumó: “Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”.

Otro tema que abordó fue el de su encuentro con los Menem, incluido su papá, el expresidente argentino Carlos Menem. También recordó a Zulemita.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, sentenció Máximo Menem.

Estas declaraciones generaron un revuelo en redes sociales, tema que llegó a los matinales y telediarios argentinos en horas recientes.

Quien también reaccionó fue la mamá de Máximo Menem, Cecilia Bolocco.

Cecilia Bolocco por la entrevista de Máximo Menem: “Eres la razón de mi existir”

Cecilia Bolocco utilizó su cuenta oficial de la red social Instagram, plataforma donde suma más de 912 mil seguidores. Allí, felicitó a su hijo Máximo por el reportaje con Velvet y publicó algunas fotografías de la sesión:

“Eres la luz de mi vida y la razón de mi existir. ¡Te amo mi amor! Felicitaciones por tu gran reportaje en Revista Velvet”, escribió Cecilia.

La publicación generó inmediatas reacciones en Instagram con elogios para ambos. «Tremendo, qué hermosa entrevista, Máximo es realmente lo máximo. Bello, inteligente, empático, humilde. Lo amo niño bello» y «En todo momento demuestra que fue criado por una reina. Digno hijo de su madre, felicitaciones». Esos fueron algunos de los comentarios.