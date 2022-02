Mickey Mouse bailarín de Los Vilos sacó carcajadas en redes sociales

Un video de un Mickey Mouse bailando en una calle en la comuna de Los Vilos (Coquimbo) se ha viralizado durante la tarde de este miércoles.

Se trata de un clip que fue tomado durante el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión en donde desde el estudio realizan un contacto con un reportero que se encuentra en dicho lugar.

En el contacto televisivo el programa pretende mostrar un “tren” para niños que se desplaza por la calle. No obstante, no contaban con la particular participación de un conocido personaje de Dinsey.

En efecto, en el video se ve a una persona usando un corpóreo de Mickey Mouse en plena calle en Los Vilos, lo que desata risas de los presentes y desde el estudio del programa de Chilevisión.

El video fue ampliamente difundido en redes sociales y logró que Los Vilos se convirtiera en Trending Topic durante algunas horas en Twitter. “¿Quién te conoce Disney World? En Los Vilos está el mambo”, escribió con humor un usuario de dicha red social.

Revisa aquí el video: