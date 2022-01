Belén Soto presumió su anillo de matrimonio tras anunciar compromiso

Fue durante este fin de semana que Belén Soto anunció su matrimonio con su pareja, Branco Bacovich.

La joven de 25 años confirmó la noticia con una serie de fotografías de ella junto a Branco en su cuenta de Instagram, en donde ambos posan en una playa.

“Entre la lluvia, arcoíris, olas del mar; y el amanecer más lindo que en mi vida pude ver, te digo si, mi querido B”, escribió una enamorada Belén Soto tras anunciar su matrimonio.

En esta línea, la actriz publicó otra fotografía relacionada con su compromiso en donde luce el anillo que representa la unión. “¡Ay!”, se limitó a escribir junto a la foto en la que muestra la joya.

“Mi futura esposa”, escribió el ingeniero Branco Bacovich en los comentarios de la publicación de su novia.

Por su parte, el joven también celebró el compromiso en su perfil del Instagram con una de las fotos que se les tomó frente a la playa.

“Dijo que sí y que mejor en el paraíso con un amanecer hermoso y arcoíris de fondo. Día inolvidable con mi Chinita. ¡Un paso más!”, escribió en la publicación que detalló que la petición se llevó a cabo el pasado 27 de enero.

Hay que señalar que, por estos días, Soto se ha dedicado a su carrera como escritora. “Las ganas de crear Mujer Power surgieron desde “mis propias seguidoras, quienes me escribían: ‘me emocioné con el libro, me sirvió un montón”, dijo a Radio ADN hace un tiempo.