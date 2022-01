Javiera Hernández aseguró que CHV le negó un papel por su embarazo: “Me dejaron de contestar”

Javiera Hernández fue una de las cuatro protagonistas del último capítulo de La Divina Comida.

La actriz de 41 años participó en el programa de Chilevisión junto al periodista Michael Roldán y sus colega Santiago Meneghello y Teresita Commentz, junto a quienes compartió cuatro cenas e íntimas conversaciones.

En esta línea, Javiera Hernández se sinceró respecto a algunos aspectos de su vida personal y profesional, en donde contó una inesperada vivencia ocurrida en su trabajo como actriz.

La intérprete contó que se enteró que estaba embarazada en 2009 mientras grababa la teleserie Mala Conducta, en donde interpretó a Donatella Naranjo durante 108 episodios.

En ese mismo año, Hernández reconoció que vio su vida laboral impactada por la espera de su hijo. “Y estábamos preparando otra teleserie, donde iba de protagonista. No la hice porque estaba embarazada”, explicó en el programa.

“Me enteré el día anterior a firmar contrato que estaba embarazada, entonces fui y dije ‘estoy embarazada’, como hay que hacerlo”, relató en La Divina Comida.

“Quizá el personaje que iba a hacer no lo podría haber hecho, porque estaba embarazada y tenía un personaje que era la protagonista, que era una niña estupenda que no estaba embarazada”, recordó la actriz que volvió a actuar en 2010 en la teleserie Manuel Rodríguez, del mismo canal.

Si bien el embarazo dificultaba el personaje, Chilevisión tampoco le entregó alguna alternativa. “Simplemente me dejaron de contestar el teléfono”, aseguró la intérprete.

La actriz también reconoció que no reclamó contra la señal tras su decisión. “Me fui para adentro. No sabía que hacer, porque no quería pasar mi embarazo peleando”, dijo aunque reconoció que se entristeció y desilusionó.

“Llevaba harto rato trabajando ahí y sentía que habían lazos”, añadió Javiera en la conversación del programa del mismo canal.