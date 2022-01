Eric Clapton volvió a expresar su visión antivacuna y aseguró que se trata de una “hipnosis masiva”

El guitarrista Eric Clapton volvió a generar polémica con sus dichos sobre la pandemia y evidenció su postura antivacunas apelando a una teoría conspirativa. De esta manera, es una celebridad más que se suma a esta cuestionada lista.

Con dos años de pandemia a nivel mundial por el covid-19, la realidad ha ido evolucionando y el escenario tuvo un gran cambio desde la llegada de la vacuna. Tras meses de encierro y cuarentena total, la inyección proporcionada por la ciencia y la salud parecía ser una forma más efectiva de combatir el virus.

A pesar del aporte y efecto que ha tenido el plan de vacunación en los diferentes países, existe un amplio grupo de escépticos. Dentro de este pensamiento se cuadran varios famosos que influyen o discrepan con sus seguidores.

Recientemente el artista británico volvió a criticar las medidas de restricción y los protocolos de seguridad implementados por la autoridad sanitaria. Pero sus declaraciones fueron más allá y criticó directamente a las vacunas.

La conversación se dio en una entrevista concedida al canal de YouTube The Real Music Observer. En este contexto, el entrevistador le preguntó sobre la cobertura de los medios en torno a la pandemia.

La visión de una pandemia ‘de engaño’

Según Clapton, las personas que se someten al proceso de inoculación se encuentran “bajo una hipnosis masiva“. Además, señaló que existe un “bombardeo con con mensajes subliminales”.

El músico recibió sus dos dosis de AstraZeneca de manera casi obligada, a regañadientes. Además, indicó que desde que fue vacunado su vida tuvo un cambio. Bajo este contexto, hizo un llamado a las personas para que “no caigan en la trampa“.

“Cualquiera que fuera el memorándum, no me había llegado (…) entonces me di cuenta de que realmente había un memorando: un tipo, Mattias Desmet, habló al respecto”.

“Es genial, ya sabes, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Y pude verlo, una vez que comencé a buscarlo”, agregó el británico. Así, comenzó a interiorizarse en una de las tantas teorías.

Además de seguir una idea clara en torno a la pandemia, Eric Clapton, con su influencia, ha aportado en masificar un mensaje antivacuna en la sociedad, despertando la crítica de gran parte de la población.

Incluso, compuso un tema que habla sobre la ‘represión’ y ‘control’ por medio del virus, titulada Stand & Delive. Revisa la primera parte de su última entrevista polémica a continuación: