Yuri sobre sus 45 años de carrera: “Son tres generaciones las que me conocen”

En el Ciudadano ADN contamos con una visita insigne: la cantante mexicana Yuri, a propósito de su nuevo disco “Celebrando a una leyenda”, el que conmemora sus 45 años de historia junto a invitados como Marco Antonio Solís, Cristian Castro y Camila, entre otros.

“Sí estoy madurita, pero comencé muy chica. Comencé realmente entre los 12, 13 años ya profesionalmente con mi primer disco ‘Yuri ilumina tu vida'”, comenzó diciendo la mujer detrás de éxitos como “Maldita primavera”.

En línea con lo anterior, la mexicana agregó que “cuando se hacen cuentas, uno dice ‘ah, okay’. No comencé ni a los 25 o a los 20. Comencé muy chiquitita a cantar”.

El peso de la carrera de Yuri

¿Qué se siente tener 45 años de trayectoria a cuestas?, para Yuri significa “respeto”.

“Ahora que cumplí los 45 años, me hicieron un homenaje, y vi que todos los artistas me tienen un cariño y un respeto. Respeto. Dije, ‘ah caramba, eso quiere decir que me lo he ganado porque algo bueno he hecho'”, reflexionó la cantante.

El nuevo disco de Yuri, “Celebrando a una leyenda”, cuenta con la participación de diversos artistas que fueron invitados.

“Tu invitas gente y hay gente que dice ‘no gracias’, porque tienen el derecho de hacerlo. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando se invitaron a todos esos artistas, todos dijeron que sí”, aseguró las artista mexicana.

El álbum se grabó el año pasado, en el mes de julio, en medio de la pandemia. “Ahí es cuando tú te das cuenta que has hecho una carrera hermosa. Por eso sigo vigente, por eso estoy presente, por eso estoy con las nuevas generaciones. Son tres generaciones las que me conocen”, expresó la artista.