Redes sociales explotaron con el joven Cal Jacobs de Euphoria: ¿quién es el actor que causa furor?

El pasado domingo, como ya es tradición, HBO estrenó un nuevo capítulo de la segunda temporada de la serie Euphoria, el cual estuvo centrado en contar la historia de Cal Jacobs, interpretado por Eric Dane, padre de Nate (Jacob Elordi), pero si bien la emotividad de la narración fue tendencia, la incorporación de un nuevo actor al elenco marcó la pauta en las redes sociales.

Con este tercer capítulo, del drama juvenil protagonizado por Zendaya, pudimos comprender el porqué del actuar de Carl, a para con su hijo Nate y logramos armar el rompecabeza de su vida personal y su relación con su homosexulidad.

Pero en esta retrospectiva del personaje, pudimos ver a una joven versión de Cal, la cual se robo todo los comentarios, debido a la interpretación de un desconocido actor estadounidense, Elias Kacavas.

El artista interpreta a Cal Jacobs en su etapa escolar en los años 80, época donde conoció a su mejor amigo, Derek (Henry Eikenberry), de quien se enamora. Tras confirmar su atracción por el otro por medio de un beso, ambos ven sus destinos frustrados cuando la novia de Jacobs anuncia que está embarazada.

¿Quién es Elias Kacavas?

Elias Kacavas, es un joven actor estadounidense, que asistió por dos años a la Escuela de Artes Dramáticas Tisch de la Universidad de Nueva York.

A través de su cuenta de Instagram, el actor tiene registro de sus época en las tablas, cuando participó en obras de teatro del Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg.

Si bien el joven Cal Jacobs de Euphoria, es el primer rol importante en televisión estadounidense de Kacavas, también participó en los cortometrajes dramáticos “The Death of Matriarch” y “House of Fluff” en 2019.

Pero el drama juvenil es solo el principio de la carrera de Kacavas en HBO, ya que se confirmó su participación en el spin-off de la serie de HBO Max Pretty Little Liars, interpretando a Greg, novio de Karen (Mallory Bechtel).