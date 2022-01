Vale Roth y sus meses de sobriedad: “El alcohol sacaba lo peor de mí y yo soy buena persona”

Por estos días, Vale Roth vive una especie de renacer en la televisión y además ha compartido con sus seguidores de redes sociales su decisión de dejar el alcohol. De hecho, lleva cinco meses sobria y hoy lleva un mejor presente en lo personal.

Así lo cuenta la propia bailarina en entrevista con Las Últimas Noticias. “Me acuesto a las 21:30 y me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana, porque mi gato Benito empieza a caminar sobre mi cara y hace ruido por toda la pieza”, comentó.

Respecto de su rutina relacionada a su participación en el programa Aquí se baila de Canal 13, Roth contó que “me ha costado agarrarle el ritmo al programa, ando con sueño y en algunos bailes han notado un poco mi falta de energía, porque llegamos a las 08:30 al canal y dura hasta las siete de la tarde”.

Sobre el hecho de haber dejado el alcohol, Vale Roth relató que “me tenía tomando malas decisiones, llevo cinco meses sin tomar una gota porque sacaba lo peor de mí y yo soy buena persona“.

“Llegué a un punto que los fines de semana no era vamos a tomarnos una cerveza, era seis o nada”, continuó. “Y creo que eso es más pasable a los 20 que a los 30, ahí das un poco de pena. Una vez que lo dejé vinieron puras cosas buenas: más pega, más energía, más estabilidad económica“.

La relación de Vale Roth con su mamá

La bailarina también contó que retomó la relación con su mamá, Katya Soracco, hace dos años. “Es bacán la relación que tenemos ahora porque sé que le puedo contar todo lo que me pasa y no se lo va a decir a nadie. Es mi mejor amiga“, expresó.

En esa línea, detalló que “me da buenos consejos y hoy la escucho, no como cuando era chica, que no le hacía ni caso. A veces no estoy de acuerdo con ella, le doy mi punto de vista, conversamos y llegamos a un acuerdo”.

Incluso Vale se convirtió en la personal trainer de su mamá. “Siempre le ha faltado entrenar, no sabe mucho de eso y yo la guío, le hago una rutina a ella y a mi tía Marisol. Voy a su casa, ella me viene a buscar y a dejar, porque no tengo auto. Muy tierna. Y me paga aparte. Yo le he pedido que no lo haga, pero me dice que es mi trabajo y mi tiempo. No la obligo”, expresó.