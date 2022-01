“No seas un Djokovic”: Simply Red llamó a vacunarse contra el covid-19 tras polémica con el tenista

La polémica de Novak Djokovic en la previa del Abierto de Australia, por no estar vacunado contra el covid-19, trascendió a nivel internacional y en todos los ámbitos, especialmente en la música: el conjunto británico Simply Red aludió al caso del número uno del mundo para hacer un llamado a la inoculación contra el coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conjunto británico que lidera Mick Hucknall publicó un particular mensaje. “No seas un Djokovic, toma el camino fácil, recibe tus pinchazos contra el covid-19, protégete a ti mismo y a otros. Estamos juntos en esto“, expresó el grupo.

El tuiteo de Simply Red sobre Djokovic y la vacuna contra el covid-19 tuvo más de tres mil likes y cientos de réplicas en la red social. Este hecho se enmarca en un nuevo aumento de casos de coronavirus en Europa y otras regiones, debido a la rápida propagación de la variante ómicron.

Don’t be a Djokovic, take the easy route, get your COVID-19 jabs, protect yourself and others. We’re In This Together.

